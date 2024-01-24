Российского пятиборца Фролова оправдали по делу об употреблении допинга

Международный союз современного пятиборья (UIPM) оправдал трёхкратного чемпиона мира россиянина Илью Фролова по делу об употреблении допинга, сообщает РИА Новости.

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Решение об отстранение российского спортсмена было принято в 2016 году. Основанием стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которым руководил Ричард Макларен.

Решение о снятии обвинений против Фролова также подразумевает снятие его временного отстранения, отмену срока дисквалификации и возврат результатов.

Ранее баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца из-за обнаружения кокаина в допинг-пробе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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