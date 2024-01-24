Российского пятиборца Фролова оправдали по делу об употреблении допинга
Международный союз современного пятиборья (UIPM) оправдал трёхкратного чемпиона мира россиянина Илью Фролова по делу об употреблении допинга, сообщает РИА Новости.
Решение об отстранение российского спортсмена было принято в 2016 году. Основанием стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которым руководил Ричард Макларен.
Решение о снятии обвинений против Фролова также подразумевает снятие его временного отстранения, отмену срока дисквалификации и возврат результатов.
Ранее баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца из-за обнаружения кокаина в допинг-пробе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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