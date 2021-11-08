Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) заняла первое место в турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), проходившем в Швеции. Об этом киберспортивная компания PGL написала в своем Twitter.

Турнир с 26 октября по 7 ноября прошел в Стокгольме.