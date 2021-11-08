Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO
Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) заняла первое место в турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), проходившем в Швеции. Об этом киберспортивная компания PGL написала в своем Twitter.
Турнир с 26 октября по 7 ноября прошел в Стокгольме.
Россию на чемпионате представили 5 игроков: Александр Костылев (s1mple), Илья Залуцкий (Perfecto), Валерий Ваховский (B1t), Кирилл Михайлов (BoombI4) и Денис Шарипов (electronic). В финале российская команда обыграла европейскую «G2».
Выигрыш NAVI составил $1 миллион. Финал турнира набрал более 2,5 миллиона просмотров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- Тимошенко обвинила власти Украины в осознанном убийстве граждан
- Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO
- Два корабля ВМС США прибыли в порт Батуми
- В России выявили 39 400 новых случаев COVID-19
- Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности
- Толпа мигрантов направилась к польской границе со стороны Белоруссии. Видео
- В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина
- Стрелков: Война России и Украины неизбежна
- Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
- Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru