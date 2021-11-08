Российско-украинская команда NAVI победила в турнире по CS:GO

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) заняла первое место в турнире по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), проходившем в Швеции. Об этом киберспортивная компания PGL написала в своем Twitter.

Турнир с 26 октября по 7 ноября прошел в Стокгольме.

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Россию на чемпионате представили 5 игроков: Александр Костылев (s1mple), Илья Залуцкий (Perfecto), Валерий Ваховский (B1t), Кирилл Михайлов (BoombI4) и Денис Шарипов (electronic). В финале российская команда обыграла европейскую «G2».

Выигрыш NAVI составил $1 миллион. Финал турнира набрал более 2,5 миллиона просмотров.

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ФОТО: instagram.com/p/CV_ZFDGowim
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