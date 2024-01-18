Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
Чемпион Европы среди юниоров 2019 года, а также серебряный и бронзовый медалист первенства мира среди юниоров 2019 года, российский пловец Илья Сибирцев принял решение поменять спортивное гражданство. Отныне он будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом заявил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро во время дня общения со СМИ, сообщает «Матч ТВ».
В настоящее Сибирцев живет в США, где учится в Луисвиллском университете, а также выступает за его студенческую команду.
В ноябре на чемпионате мира по плаванию в Дохе он будет выступать уже как представитель Узбекистана.
Ранее МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
- Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов
- Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений
- Россиянам посоветовали смотреть ситкомы, чтобы подучить английский
- Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru