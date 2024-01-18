Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство

Чемпион Европы среди юниоров 2019 года, а также серебряный и бронзовый медалист первенства мира среди юниоров 2019 года, российский пловец Илья Сибирцев принял решение поменять спортивное гражданство. Отныне он будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом заявил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро во время дня общения со СМИ, сообщает «Матч ТВ».

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В настоящее Сибирцев живет в США, где учится в Луисвиллском университете, а также выступает за его студенческую команду.

В ноябре на чемпионате мира по плаванию в Дохе он будет выступать уже как представитель Узбекистана.

Ранее МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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