Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство

В настоящее Сибирцев живет в США, где учится в Луисвиллском университете, а также выступает за его студенческую команду.

В ноябре на чемпионате мира по плаванию в Дохе он будет выступать уже как представитель Узбекистана.

Ранее МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

