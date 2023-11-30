Поздняков счел произволом решение МОК одобрить смену гражданства трех россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену спортивного гражданства трех граждан РФ.

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Решение МОК Поздняков назвал произволом и беззаконием. По его словам, комитет пошел на превышение своих полномочий.

ОКР потребует от МОК юридически аргументированных разъяснений, написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Накануне МОК одобрил смену гражданства трех российских спортменов. На Олимпиаде-2024 в Париже велогонщик Михаил Яковлев выступит под флагом Израиля, велогонщица Валерия Любимова будет представлять Францию, а борец Георгий Тибилов — Сербию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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