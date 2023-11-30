Поздняков счел произволом решение МОК одобрить смену гражданства трех россиян
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену спортивного гражданства трех граждан РФ.
Решение МОК Поздняков назвал произволом и беззаконием. По его словам, комитет пошел на превышение своих полномочий.
ОКР потребует от МОК юридически аргументированных разъяснений, написал Поздняков в своем Telegram-канале.
Накануне МОК одобрил смену гражданства трех российских спортменов. На Олимпиаде-2024 в Париже велогонщик Михаил Яковлев выступит под флагом Израиля, велогонщица Валерия Любимова будет представлять Францию, а борец Георгий Тибилов — Сербию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru