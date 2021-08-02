Российский гимнаст Аблязин стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в опорном прыжке
Российский гимнаст Денис Аблязин занял на токийской Олимпиаде второе место в опорном прыжке, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Золото выиграл кореец Чэ Хван Син, который, как и россиянин, набрал 14,783 балла, однако вышел вперёд благодаря более сложному прыжку. Бронзу выиграл армянский спортсмен Артур Давтян (14,733 балла).
Ранее россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром Олимпиады-2020 в вольных упражнениях, сообщает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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