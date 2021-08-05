Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпийских Игр в Токио

Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг россиянин досрочно одержал победу в схватке с представителем Казахстана Данияром Кайсановым (11:0).

Таким образом, российский спортсмен гарантировал себе как минимум серебро в финальном поединке турнира, который состоится в пятницу, 6 августа. Сидаков встретится в финале со спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Ранее в финал олимпийского турнира вышла мужская сборная России по волейболу, сообщает РЕН ТВ. Россияне обыграли сборную Бразилии со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), напоминает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

