Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпийских Игр в Токио
Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпийских игр в Токио.
В полуфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг россиянин досрочно одержал победу в схватке с представителем Казахстана Данияром Кайсановым (11:0).
Таким образом, российский спортсмен гарантировал себе как минимум серебро в финальном поединке турнира, который состоится в пятницу, 6 августа. Сидаков встретится в финале со спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым.
Ранее в финал олимпийского турнира вышла мужская сборная России по волейболу, сообщает РЕН ТВ. Россияне обыграли сборную Бразилии со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23), напоминает RT.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- Актер Иван Рыжиков избит в Москве
- Пять торговых судов сгорели в порту на юге Ирана
- Кинокритик назвал причину популярности «Майора Грома» на Netflix
- Самолет Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана
- Володин заявил об отсутствии двойных стандартов в отношениях России и Ирана
- Памфилова прокомментировала отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы в Госдуму
- Россия стала второй на нефтяном рынке США
- В Литве назвали сроки строительства заграждения на границе с Белоруссией
- Российский борец Сидаков вышел в финал Олимпийских Игр в Токио
- Врачи назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru