Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский борец Сергей Емелин стал бронзовым призёром олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.

Россиянин оказался сильнее молдаванина Виктора Чобану. Итоговый счёт 12:1 в пользу Емелина.

Ранее российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль соревнований в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает RT.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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