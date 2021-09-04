Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний

Спортсмены сборной России завоевали две золотых, три серебряных и пять бронзовых наград в одиннадцатый день Паралимпиады в Токио. Таким образом, команда заняла третье место в медальном зачете.

Золото завоевали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования), а также легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 м.

Сборная РФ завоевала рекордное число наград на Паралимпиаде

Серебряные медали принесли России легкоатлеты Маргарита Гончарова в беге на 400 м, Андрей Вдовин в беге на 200 м, а также мужская сборная России по волейболу сидя.

Бронзу выиграли легкоатлеты Артем Калашян (бег на 200 м) и Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), стрелок Сергей Малышев (смешанные соревнования по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (вес свыше 75 кг), а также команда по бочча, сообщает ТАСС.

Таким образом, российские паралимпийцы завоевали 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых медалей.

В воскресенье, последний день Паралимпиады планируется разыграть 15 комплектов наград.

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Фото: facebook.com/RussianParalymp
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