Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний
Спортсмены сборной России завоевали две золотых, три серебряных и пять бронзовых наград в одиннадцатый день Паралимпиады в Токио. Таким образом, команда заняла третье место в медальном зачете.
Золото завоевали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования), а также легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 м.
Серебряные медали принесли России легкоатлеты Маргарита Гончарова в беге на 400 м, Андрей Вдовин в беге на 200 м, а также мужская сборная России по волейболу сидя.
Бронзу выиграли легкоатлеты Артем Калашян (бег на 200 м) и Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), стрелок Сергей Малышев (смешанные соревнования по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (вес свыше 75 кг), а также команда по бочча, сообщает ТАСС.
Таким образом, российские паралимпийцы завоевали 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых медалей.
В воскресенье, последний день Паралимпиады планируется разыграть 15 комплектов наград.
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