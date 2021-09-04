Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний

Спортсмены сборной России завоевали две золотых, три серебряных и пять бронзовых наград в одиннадцатый день Паралимпиады в Токио. Таким образом, команда заняла третье место в медальном зачете.

Золото завоевали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования), а также легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 м.