Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных соревнований
Международная федерация спортивной гимнастики допустит до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии, сообщает её пресс-служба, передает ТАСС.
Решение об этом было принято Исполнительным комитетом федерации.
При этом российские и белорусские гимнасты будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.
«Без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», - уточнили в FIG.
Ранее были названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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