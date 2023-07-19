Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных соревнований

Международная федерация спортивной гимнастики допустит до международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии, сообщает её пресс-служба, передает ТАСС.

Бах и Макрон обсудили вопрос допуска российских атлетов

Решение об этом было принято Исполнительным комитетом федерации.

При этом российские и белорусские гимнасты будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

«Без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», - уточнили в FIG.

Ранее были названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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