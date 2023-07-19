Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных соревнований

Решение об этом было принято Исполнительным комитетом федерации.

При этом российские и белорусские гимнасты будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

«Без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», - уточнили в FIG.

Ранее были названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

