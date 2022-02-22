Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Киеве
22 февраля 202216:54
Сборная России по художественной гимнастике не поедет в Киев на этап Гран-при. Об этом заявила тренер национальной команды страны и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, сообщает РИА Новости.
Винер объяснила, что причиной отказа от участия стала сложившаяся ситуация между Россией и Украиной.
Этап Гран-при по художественной гимнастике должен пройти в Киеве 14 и 15 марта.
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22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru