Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы
Российские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по фехтованию в нейтральном статусе, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).
«Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев
На турнире выступят шпажисты Артем Саркисян, Полина Хаертдинова и Яна Бекмурзова. Среди саблистов заявлены Алена Лисина, Анна Смирнова и Валерия Кобзева.
Глава ФФР Ильгар Мамедов ранее заявил, что россияне не будут выступать на международных соревнованиях из-за условий допуска.
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. В организации сообщили, что решение могут пересмотреть «в зависимости от развития обстоятельств», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Харькове и Запорожье прогремели взрывы
- Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы
- Украинская разведка отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»
- Залужный отчитался перед Милли о контрнаступлении ВСУ
- Трампа отпустили из суда Майами
- Экс-советник НАТО заявил о переломном моменте на Украине
- В Госдуме пообещали определить правовой статус ЧВК
- Трамп не признал вину в хранении секретных документов
- Автора надписи «Я Русский» оштрафовали за использование дрона
- Столтенберг назвал наступление ВСУ испытанием для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru