Российские фехтовальщики выступят на чемпионате Европы

Российские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по фехтованию в нейтральном статусе, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России (ФФР).

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На турнире выступят шпажисты Артем Саркисян, Полина Хаертдинова и Яна Бекмурзова. Среди саблистов заявлены Алена Лисина, Анна Смирнова и Валерия Кобзева.

Глава ФФР Ильгар Мамедов ранее заявил, что россияне не будут выступать на международных соревнованиях из-за условий допуска.

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. В организации сообщили, что решение могут пересмотреть «в зависимости от развития обстоятельств», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыФехтование

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