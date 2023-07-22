Польские пограничники не впустили в страну российскую теннисистку Звонареву
22 июля 202316:24
Пограничники Польши не пропустили в страну теннисистку из России Веру Звонареву, сообщило МВД страны.
Уточняется, что россиянка должна была играть на теннисном турнире WTA.
Накануне бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова призвала российских теннисистов бойкотировать челленджер Kozerki Open, организаторы которого заявили, что присутствие россиян и белорусов на соревновании нежелательно.
В прошлом году россиян не допустили до участия на Умиблдоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru