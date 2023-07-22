Польские пограничники не впустили в страну российскую теннисистку Звонареву

Пограничники Польши не пропустили в страну теннисистку из России Веру Звонареву, сообщило МВД страны.

Агент теннисистки Андреевой опроверг сообщения о планах россиянки сменить гражданство

Уточняется, что россиянка должна была играть на теннисном турнире WTA.

Накануне бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова призвала российских теннисистов бойкотировать челленджер Kozerki Open, организаторы которого заявили, что присутствие россиян и белорусов на соревновании нежелательно.

В прошлом году россиян не допустили до участия на Умиблдоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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