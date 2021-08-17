Российская футбольная премьер-лига стала 19-й в мировом ретинге

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал на своём сайте рейтинг интенсивности игры в футбольных чемпионатах разных стран. В этом списке Российская премьер-лига (РПЛ) заняла только 19-е место.

При составлении рейтинга эксперты учитывали соотношение общей дистанции, которую преодолевают футболисты за матч, и дистанции, пройденной со скоростью не менее 19,8 км/ч. В РПЛ средняя дистанция составила 10,03 км, а показатель интенсивности - 7,15%.

Первой по интенсивности стала Английская премьер-лига, в которой футболисты в среднем пробегают за матч 10,07 км, а показатель интенсивности составляет 7,82%. В ТОП-5 также вошли чемпионат Польши (10,26 км и 7,81%), чемпионат Испании (10,36 км и 7,75%), чемпионат Чехии (10,01 км и 7,61%) и чемпионат Швейцарии (10,09 км и 7,60%).

В рейтинге клубов лучшие показатели интенсивности у английского «Лидс Юнайтед» (9,63%), а больше всего за матч пробегают игроки нидерландского «Хераклес» (10,94 км). Из российских клубов в данном списке присутствует только «Ростов» - 10,19 км и интенсивность 7,8%.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд, в котором сборная России опустилась на 41-ю строчку.

