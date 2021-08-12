Сборная России опустилась на 41 место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 41-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно обновленной версии списка, опубликованной на официальном сайте организации, в активе национальной команды 1 462 очка.

Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Бельгии с 1 822 очками, второе место занимает команда Бразилии (1 798), третьей в рейтинге стала сборная Франции (1 762).

Между тем Российская премьер-лига в интересах национальной сборной перенесла матчи шестого тура на 25—28 августа, сообщает RT. В рамках квалификации к Чемпионату мира-2022 российская команда 1 сентября сыграет в «Лужниках» со сборной Хорватии.

