Сборная России опустилась на 41 место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 41-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно обновленной версии списка, опубликованной на официальном сайте организации, в активе национальной команды 1 462 очка.
Лидером рейтинга ФИФА стала сборная Бельгии с 1 822 очками, второе место занимает команда Бразилии (1 798), третьей в рейтинге стала сборная Франции (1 762).
Между тем Российская премьер-лига в интересах национальной сборной перенесла матчи шестого тура на 25—28 августа, сообщает RT. В рамках квалификации к Чемпионату мира-2022 российская команда 1 сентября сыграет в «Лужниках» со сборной Хорватии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru