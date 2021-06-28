Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своём Instagram заявил, что на следующем чемпионате Европы по футболу его команда будет ещё сильнее.

Комментируя выступление подопечных Фернанду Сантуша 36-летний форвард отметил, что вся команда испытывает «гордость за проделанный путь», даже несмотря на то, что «желанный результат не был достигнут».

«Мы выложились на максимум, чтобы отстоять титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что всё ещё может дарить радость португальцам... Мы не смогли дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны нашим фанатам», - написал Роналду.

Также португалец поздравил Бельгию с победой и пожелал удачи остальным командам, продолжающим борьбу за звание чемпионов Европы.

Ранее в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии выиграла у сборной Португалии со счётом 1:0, пишет Газета.ру.

