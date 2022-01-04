Роман Ротенберг назначен главным тренером СКА

«В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды "СКА-1946"», — говорится в сообщении.

Ротенберг работает в СКА с 2011 года, в частности, он занимал пост вице-президента клуба, пишет RT. С прошлого сезона тренер стал работать на скамейке клуба. Как отметил Брагин, который был главным тренером СКА ранее, в последний месяц Ротенберг выполнял функции основного наставника команды, и это принесло результаты. Экс-главный тренер добавил, что тренерский штаб нацелен вывести игроков на пик формы в преддверии Зимних Олимпийских игр.

