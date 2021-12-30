СМИ: Главный тренер «Монако» покинет свой пост

Главный тренер Нико Ковач покинет пост главного тренера ФК «Монако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RMC Sport.

Такое решение принято руководством клуба. Причиной называется разногласия тренера с рядом игроков команды, а также результаты клуба за последние месяца.

Ковач занял позицию главного тренера «Монако» в июле 2020 года.

В рейтинге национального чемпионата «Монако» (29 очков) находится на шестом месте. Клуб сыграл 19 матчей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФранцияФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры