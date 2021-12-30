СМИ: Главный тренер «Монако» покинет свой пост
30 декабря 202120:59
Главный тренер Нико Ковач покинет пост главного тренера ФК «Монако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RMC Sport.
Такое решение принято руководством клуба. Причиной называется разногласия тренера с рядом игроков команды, а также результаты клуба за последние месяца.
Ковач занял позицию главного тренера «Монако» в июле 2020 года.
В рейтинге национального чемпионата «Монако» (29 очков) находится на шестом месте. Клуб сыграл 19 матчей.
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30 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru