Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 15 раз больше России
Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу 208 млрд евро, сообщает The Sun со ссылкой на директора по коммуникациям турнира Фатиму Аль-Нуайми.
По её словам, большая часть этих средств является потрачена в рамках «амбициозной стратегии национального развития и модернизации страны».
Она отметила, что строительство большинства инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики, было запланировано ещё до того, как Катар получил права на проведение мундиаля.
Издание уточняет, что прошлый чемпионат мира, который прошёл в России, обошёлся в 13,2 млрд евро, то есть в 15 раз дешевле.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в отборе на чемпионат мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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