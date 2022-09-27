Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 15 раз больше России

Катар потратил на проведение чемпионата мира по футболу 208 млрд евро, сообщает The Sun со ссылкой на директора по коммуникациям турнира Фатиму Аль-Нуайми.

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По её словам, большая часть этих средств является потрачена в рамках «амбициозной стратегии национального развития и модернизации страны».

Она отметила, что строительство большинства инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики, было запланировано ещё до того, как Катар получил права на проведение мундиаля.

Издание уточняет, что прошлый чемпионат мира, который прошёл в России, обошёлся в 13,2 млрд евро, то есть в 15 раз дешевле.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в отборе на чемпионат мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: fifa.com
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