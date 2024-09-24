Пьянич подписывает контракт с ЦСКА до 2025 года

Пьянич известен своими выступлениями за такие клубы, как «Рома», «Ювентус», «Барселона» и другие европейские команды. В последнее время он играл за «Шарджу» из Объединенных Арабских Эмиратов.

С 2008 года полузащитник также представлял сборную Боснии и Герцеговины, сыграв 115 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 29 результативных передач, передает «Радиоточка НСН».