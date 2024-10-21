Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Сантосу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Бразильскому футболисту 30 лет, он играет за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.