Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Сантосу

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Бразильскому футболисту 30 лет, он играет за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.

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Помимо этого, президент дал гражданство Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на новость о возможном полученииСантосом российского гражданства.

«Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», написал Круговой в соцсетях, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ФутболистыГражданство РФ

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