Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива ВДНХ орденом Почета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что коллектив ВДНХ был награждён «за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность».
Ранее Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, он наградил режиссёра Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а актёра Андрея Мерзликина - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru