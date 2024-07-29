Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета

Отмечается, что коллектив ВДНХ был награждён «за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность».

Ранее Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, известного под сценическим псевдонимом Shaman, звание заслуженного артиста России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, он наградил режиссёра Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а актёра Андрея Мерзликина - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

