Приостановлена государственная аккредитация ВФЛА
Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом 31 января сообщается на сайте организации.
Как отмечает ТАСС, это решение означает временное прекращение финансирования всех спортивных мероприятий под эгидой ВФЛА. Одновременно прекратится финансирование региональных сборных присвоение тренерских категорий, спортивных разрядов и званий. Проведение первенств России будет невозможно.
Независимый орган Athletics Integrity Unit (AIU) в конце 2019 года выяснил, что руководство ВФЛА могло быть причастно к фальсификации документов, доказывающих невиновность прыгуна Данилы Лысенко. AIU рекомендовал исключить ВФЛА из Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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