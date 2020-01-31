Приостановлена государственная аккредитация ВФЛА

Как отмечает ТАСС, это решение означает временное прекращение финансирования всех спортивных мероприятий под эгидой ВФЛА. Одновременно прекратится финансирование региональных сборных присвоение тренерских категорий, спортивных разрядов и званий. Проведение первенств России будет невозможно.

Независимый орган Athletics Integrity Unit (AIU) в конце 2019 года выяснил, что руководство ВФЛА могло быть причастно к фальсификации документов, доказывающих невиновность прыгуна Данилы Лысенко. AIU рекомендовал исключить ВФЛА из Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

