Президиум ВФЛА ушел в отставку
Члены президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) добровольно сложили полномочия и ушли в отставку в полном составе. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания президиума, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
Причинами сложения полномочий называются отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, а также стремление к сохранению целостности легкой атлетики.
В сообщении приводятся слова министра спорта РФ Олега Матыцина. В частности, Матыцин отметил, что в числе ближайших задач принятие дополнительных мер по борьбе с допингом и сохранение за российскими спортсменами возможности участия в мировых соревнованиях.
Все полномочия по возобновлению членства ВФЛА в World Athletics переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).
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