Президиум ВФЛА ушел в отставку

Причинами сложения полномочий называются отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, а также стремление к сохранению целостности легкой атлетики.

В сообщении приводятся слова министра спорта РФ Олега Матыцина. В частности, Матыцин отметил, что в числе ближайших задач принятие дополнительных мер по борьбе с допингом и сохранение за российскими спортсменами возможности участия в мировых соревнованиях.

Все полномочия по возобновлению членства ВФЛА в World Athletics переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

