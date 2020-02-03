Президиум ВФЛА ушел в отставку

3 февраля 202023:19

Члены президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) добровольно сложили полномочия и ушли в отставку в полном составе. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания президиума, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

Под каким флагом выступят российские спортсмены?

Причинами сложения полномочий называются отсутствие результатов деятельности федерации по возобновлению ее членства в World Athletics, а также стремление к сохранению целостности легкой атлетики.

В сообщении приводятся слова министра спорта РФ Олега Матыцина. В частности, Матыцин отметил, что в числе ближайших задач принятие дополнительных мер по борьбе с допингом и сохранение за российскими спортсменами возможности участия в мировых соревнованиях.

Все полномочия по возобновлению членства ВФЛА в World Athletics переданы рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР).

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Легкая АтлетикаВфла