Представлен календарь чемпионата «Формула 1» на 2025 год

Следующий сезон станет для «Королевских гонок» 75-м по счёту. В юбилейном чемпионате будет 24 Гран-при. Стартует сезон с этапа в Австралии 16 марта, а завершится традиционно в Абу-Даби (ОАЭ). Последняя гонка пройдёт 7 декабря.

Отмечается, что из-за совпадения по датам с праздником Рамадан, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии перенесли с марта на апрель.

«2025 год станет для нас особенным, поскольку мы готовимся отметить 75-летие... Это будут соревнования самого высокого класса, которые доставят удовольствие миллионам болельщиков по всему миру», - отметил президент и исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали.

Ранее американская корпорация Liberty Media, владеющая главным автомобильным чемпионатом мира «Формула 1», приобрела главный мировой мототурнир - серию MotoGP, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

