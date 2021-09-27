«Потянем». Колосков оценил шансы России на новый ЧМ по футболу
Почетный президент РФС рассказал, в чем главное преимущество России над другими претендентами на проведение мундиаля.
Шансов на проведение еще одного чемпионата мира по футболу в России достаточно много. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, это связано с тем, что ранее было увеличено число участников мундиаля.
«Наш главный шанс заключается в том, что теперь на чемпионатах мира будут играть не 24 команды, как раньше, а 36. И, пожалуй, ни одна страна не потянет такое количество команд. Сейчас вот, пожалуйста – три государства будут проводить чемпионат мира 2026 года: Канада, США и Мексика. А Россия могла бы одна справиться с этой задачей. Кроме этого, у нас все готово, а еще мы имеем колоссальный опыт проведения турнира - прошедший чемпионат мира в России признали лучшим за всю историю. Шансы есть, поэтому, как говорится – в добрый путь», - отметил Колосков.
По его словам, на проведение нового чемпионата мира понадобятся определенные затраты, но это «мелочь» по сравнению со средствами, затраченными на проведение чемпионата мира в России в 2018 году.
«Затраты будут, естественно. Должна быть реновация определенная. А, может быть, и требования будут более высокие: к зонам безопасности, по организации вещания. Но это мелочь по сравнению с тем, что уже затрачено. Все-таки, если потребуются ремонты, это не будет носить такого масштабного характера, как строительство стадионов. Поэтому эта тема сегодня не главная. Надо сосредоточиться на подготовке резервов и упорядочиванию проблем финансирования профессиональных клубов. А параллельно с этим создать заявочный комитет и потихоньку заняться зондированием почвы, продвижением этой заявки», - предложил Колосков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил задуматься о проведении в России еще одного чемпионата мира по футболу.
«Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира», — сказал Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории.
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