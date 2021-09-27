«Потянем». Колосков оценил шансы России на новый ЧМ по футболу

По его словам, на проведение нового чемпионата мира понадобятся определенные затраты, но это «мелочь» по сравнению со средствами, затраченными на проведение чемпионата мира в России в 2018 году.

«Затраты будут, естественно. Должна быть реновация определенная. А, может быть, и требования будут более высокие: к зонам безопасности, по организации вещания. Но это мелочь по сравнению с тем, что уже затрачено. Все-таки, если потребуются ремонты, это не будет носить такого масштабного характера, как строительство стадионов. Поэтому эта тема сегодня не главная. Надо сосредоточиться на подготовке резервов и упорядочиванию проблем финансирования профессиональных клубов. А параллельно с этим создать заявочный комитет и потихоньку заняться зондированием почвы, продвижением этой заявки», - предложил Колосков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил задуматься о проведении в России еще одного чемпионата мира по футболу.

«Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира», — сказал Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории.

