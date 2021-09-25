Путин предложил подумать о проведении в России ещё одного ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин высказал предложение подумать о проведения в России еще одного чемпионата мира по футболу.

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«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведём ещё один чемпионат мира», — сказал Путин на встрече с лидерами партий, прошедших вв Госдуму VIII созыва по итогам выборов.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России в 2018 году, а Санкт-Петербург также принял несколько матчей Евро-2020.

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ФОТО: Чемпионат мира по футболу 2018
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