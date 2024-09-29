После победы на турнире в Париже боец UFC Мойкано обматерил Макрона
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано после победы в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 243 в Париже нелицеприятно высказался о французском президенте Эммануэле Макроне. Он сказал это в обращении к зрителям во время трансляции поединка.
Бразилец употребил в отношении политика нецензурную брань, заявив, что «глобалисты пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу».
28 сентября спортсмен из Бразилии досрочно одолел Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом. При этом после второго раунда врач запретил продолжать поединок, так как оба глаза французского бойца были прикрыты гематомами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны подробности смерти пассажира рейса Москва-Самара
- После победы на турнире в Париже боец UFC Мойкано обматерил Макрона
- МИД Китая: Пекин обеспокоен эскалацией конфликта после ликвидации Насраллы
- SHOT: Актер Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО
- Сенат: Американцы будут менее благосклонны к запросам Зеленского
- СМИ: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города
- Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожено 125 украинских БПЛА
- Хакеры украли более 4 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
- СМИ: Израиль предупредил США об атаке на Насраллу в последний момент
- Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru