После победы на турнире в Париже боец UFC Мойкано обматерил Макрона

Бразилец употребил в отношении политика нецензурную брань, заявив, что «глобалисты пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

28 сентября спортсмен из Бразилии досрочно одолел Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом. При этом после второго раунда врач запретил продолжать поединок, так как оба глаза французского бойца были прикрыты гематомами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов.