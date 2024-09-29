После победы на турнире в Париже боец UFC Мойкано обматерил Макрона

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано после победы в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 243 в Париже нелицеприятно высказался о французском президенте Эммануэле Макроне. Он сказал это в обращении к зрителям во время трансляции поединка.

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Бразилец употребил в отношении политика нецензурную брань, заявив, что «глобалисты пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

28 сентября спортсмен из Бразилии досрочно одолел Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом. При этом после второго раунда врач запретил продолжать поединок, так как оба глаза французского бойца были прикрыты гематомами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронБразилияСпортсмены

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