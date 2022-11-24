Португалия победила Гану 3:2 в матче чемпионата мира по футболу
Сборная Португалии со счетом 3:2 одолела соперников из Ганы на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча первого тура группового этапа первенства прошла в Дохе.
В составе победителей мячи забили Криштиану Роналду (65 минута, 11-метровый), Жоау Феликс (78) и Рафаэл Леау (80). В сборной Ганы голы на счету Андре Айю (73) и Османа Букари (89). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», реализовав пенальти, капитан португальцев Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти мировых чемпионатах.
Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые в четверг, 24 ноября разошлись миром 0:0.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины
- Португалия победила Гану 3:2 в матче чемпионата мира по футболу
- Прокачка нефти по «Дружбе» через Украину вновь восстановлена
- Гол в историю: Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира
- Лукашенко предположил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине
- В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград
- Песков: Хочется верить, что наука в России будет модной всегда
- Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
- Украина объявила о подготовке ужесточения санкций против России
- Власти заявили о казни не менее 100 мирных жителей Херсона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru