Португалия победила Гану 3:2 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Португалии со счетом 3:2 одолела соперников из Ганы на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча первого тура группового этапа первенства прошла в Дохе.

В составе победителей мячи забили Криштиану Роналду (65 минута, 11-метровый), Жоау Феликс (78) и Рафаэл Леау (80). В сборной Ганы голы на счету Андре Айю (73) и Османа Букари (89). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», реализовав пенальти, капитан португальцев Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти мировых чемпионатах.

Сборные Португалии и Ганы выступают в группе H вместе с командами Уругвая и Южной Кореи, которые в четверг, 24 ноября разошлись миром 0:0.

