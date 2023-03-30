Польша потребует от россиян осуждения СВО для допуска к Европейским играм
Польша потребует от российских спортсменов, которые планируют участвовать в Европейских играх, осудить специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил министр спорта спорта и туризма республики Камиль Бортничук.
Европейские игры пройдут в польском Кракове 9-25 июня.
По словам министра спорта, от атлетов из РФ потребуют подписать заявление против «военных преступлений».
«Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, что это будет являться свидетельством моральности, и он может участвовать в соревнованиях», — отметил Бортничук в эфире радио RMF FM.
Польские власти намерены требовать подписания подобных заявлений в отношении всех спортивных мероприятий, проходящих на территории страны.
Ранее председатель оргкомитета Игр Марчин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не будет на турнире «ни под каким предлогом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru