Министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной

По словам Матыцина, главный тренер сборной – это не только ее лицо, но и лицо страны, он должен быть примером для игроков.

«Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – призвал Матыцин.

В воскресенье, 26 марта, российские футболисты встретятся с соперниками из Ирака в Санкт-Петербурге.

Ранее Валерий Карпин признался, что его не беспокоит возможное увольнение с тренерского поста сборной России по футболу. Контракт Карпина с национальной сборной заканчивается в июле 2024 года.





