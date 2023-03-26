Министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной
Главному тренеру сборной РФ по футболу Валерию Карпину необходимо определиться по поводу своего отношения к своему посту. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин и призвал Карпина задуматься над вопросом, хочет ли он быть частью команды и России.
По словам Матыцина, главный тренер сборной – это не только ее лицо, но и лицо страны, он должен быть примером для игроков.
«Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – призвал Матыцин.
В воскресенье, 26 марта, российские футболисты встретятся с соперниками из Ирака в Санкт-Петербурге.
Ранее Валерий Карпин признался, что его не беспокоит возможное увольнение с тренерского поста сборной России по футболу. Контракт Карпина с национальной сборной заканчивается в июле 2024 года.
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