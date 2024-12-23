Фетисов назвал условие для возвращения сборной России на мировые турниры
23 декабря 202416:38
Международная федерация хоккея (IIHF) должна извиниться перед сборной России. Об этом сайту aif.ru заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
По его словам, только после этого национальная команда по хоккею вернётся на мировые первенства.
«Извиниться должны... вернёмся, когда извинятся», - заключил спортсмен.
Ранее Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru