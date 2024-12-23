Фетисов назвал условие для возвращения сборной России на мировые турниры

По его словам, только после этого национальная команда по хоккею вернётся на мировые первенства.

«Извиниться должны... вернёмся, когда извинятся», - заключил спортсмен.

Ранее Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».