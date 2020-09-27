Победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России стал Валттери Боттас
Финн Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, победил в гонке десятого этапа чемпионата мира в классе машин «Формулы-1» — ВТБ Гран-при России. Для финского пилота эта победа стала уже второй в соревнованиях.
На втором месте гонки - нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Третья позиция досталась шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который, как и победитель, представляет команду Mercedes.
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» пришел к финишу восьмым, сообщает Газета.ru
Ранее 27 сентября стало известно об аварии во время второй гонки серии «Формула-2» в Сочи. В результате соревнования были досрочно завершены.
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