Победителем этапа «Формулы-1» Гран-при России стал Валттери Боттас

На втором месте гонки - нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Третья позиция досталась шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, который, как и победитель, представляет команду Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» пришел к финишу восьмым, сообщает Газета.ru

Ранее 27 сентября стало известно об аварии во время второй гонки серии «Формула-2» в Сочи. В результате соревнования были досрочно завершены.

