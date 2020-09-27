Гонка «Формулы-2» в Сочи прекращена из-за столкновения двух болидов

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в начале боевых действий Макрон считает, что Лукашенко должен добровольно уйти в отставку На Украине заявили о завершении работ на месте падения самолета Ан-26 В Москве более трех тысяч человек сделали прививку от коронавируса