Гонка «Формулы-2» в Сочи прекращена из-за столкновения двух болидов
Гонка «Формулы-2» закончена досрочно из-за аварии на трассе. На шестом круге столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech GP и британца Джейка Айткена из Campos, сообщают «Известия».
Болиды угодили в барьер и повредили ограждение. Автомобиль итальянского гонщика вспыхнул и загорелся. Однако, оба пилоты не пострадали, живы.
Принято решение гонку не возобновлять.
По итогам заездов ее победителем признан китайский спортсмен Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi. На втором месте россиянин Никита Мазепин из Hitech GP. Третье место досталось Мик Шумахер из Prema, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru