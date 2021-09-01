Пловец Калина, выступавший за Россию и Украину, стал пятикратным паралимпийским чемпионом

Российский спортсмен Андрей Калина выиграл второе золото на Паралимпиаде-2020 в Токио, победив в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

Ранее Калина занял первое место на дистанции 100 метров брассом.

Россияне завоевали ещё два «золота» на Паралимпиаде в Токио

До 2013 года Калина выступал за сборную Украины и теперь является пятикратным паралимпийским чемпионом.

В составе украинской команды он брал золотые медали в 2004 году на Паралимпиаде в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее в среду российские спортсмены выиграли еще два золота в Токио.

Пловчиха Мария Павлова победила на дистанции 100 метров брассом, а легкоатлет Андрей Вдовин стал победителем Игр в беге на 400 метров.

На данный момент Россия занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады-2020 после Китая. Наши спортсмены завоевали 86 медалей, в том числе 31 золотую, 19 серебряных и 36 бронзовых.

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ФОТО: РИА Новости
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