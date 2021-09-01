Россияне завоевали ещё два «золота» на Паралимпиаде в Токио
Российская пловчиха Мария Павлова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Она соревновалась в категории SB7, которая объединяет атлетов с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич.
Павловой 22 года, ранее на Паралимпиаде в Японии она завоевала «бронзу» на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Вслед за Марией ещё одно «золото» Паралимпиады завоевал россиянин Руслан Кузнецов - он победил в шоссейной велосипедной гонке на дистанции 79,2 километра.
Сегодня же российский легкоатлет Андрей Вдовин стал победителем Игр в беге на 400 метров. При этом он установил новый мировой рекорд. Третьим финишировал ещё один российский паралимпиец Чермен Кобесов. 27-летний Вдовин ранее завоевал серебряную медаль в Токио в беге на 100 метров.
В копилке сборной России теперь стало 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград, она занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая, второй идет Великобритания.
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