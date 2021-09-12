Пилот «Макларена» Риккьярдо победил в Гран-при Италии «Формулы-1»

На втором месте напарник Риккьярдо – британский пилот «Макларен» Ландо Норрис, на третьем месте - мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».

Успешный заезд Риккьярдо принес первую с 2012 года победу «Макларен». Автралиев в восьмой раз в личной карьере стал победителем «Формулы-1»

Новый этап «Формулы-1» состоится в России с 24 по 26 сентября.

