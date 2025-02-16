Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию третий раз подряд

Сегодня, 16 февраля, в Красноярске завершился финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора.

По сумме двух программ Петросян набрала 238,79 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (224,36). Тройку лучших замкнула Анна Фролова (221,89).

Аделия Петросян, 17-летняя ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Фигуристка в третий раз подряд одержала победу в финале Гран-при России. Также она является двукратной чемпионкой России.



В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о возможности участия российских и белорусских спортсменов в олимпийских отборочных соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, без использования национальных символов, таких как гимн и флаг. Однако они не будут допущены к участию в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года. Для участия в отборочных соревнованиях спортсменам предстоит пройти проверку со стороны ISU. В ходе этого процесса, помимо спортивных критериев, будет оцениваться их отношение к специальной военной операции (СВО). Национальным федерациям необходимо представить списки кандидатов до 28 февраля 2025 года. сообщает НСН.

