«Не любит классику!»: Навка рассказала, за что ее критикует Песков

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее супруг - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - часто критикует ее за выбор классики для ледовых шоу. Этим она поделилась в интервью ТАСС.

Спортсменка отметила, что муж часто не доволен ее выбором классических произведений, которые, по его мнению, имеют печальные ассоциации у россиян.