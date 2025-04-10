«Не любит классику!»: Навка рассказала, за что ее критикует Песков
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что ее супруг - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - часто критикует ее за выбор классики для ледовых шоу. Этим она поделилась в интервью ТАСС.
Спортсменка отметила, что муж часто не доволен ее выбором классических произведений, которые, по его мнению, имеют печальные ассоциации у россиян.
«Он очень часто меня критикует. Особенно, когда я выбираю классику: «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Ну вот не любит человек классику и Чайковского! Шучу! Но в его понимании, если речь идет о новогодних шоу, люди должны веселиться и расслабляться. А в нашей стране «Лебединое озеро» ставили, если кто-то из ЦК Компартии умирал», - рассказала она.
По ее словам, ее супругу эта музыка напоминает о черно-белом экране и грусти. Навка отметила, что когда готовилась к этим ледовым шоу, включала музыку в наушниках, чтобы не расстраивать мужа. При этом она поделилась, что когда Песков в итоге пришел на спектакль, то остался доволен.
Ранее Навка посвятила первое ледовое шоу на своей новой «Навка-Арене» памяти актрисы Анастасии Заворотнюк, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru