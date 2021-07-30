Песков призвал российских олимпийцев не обращать внимания на негатив

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступающим на Олипиаде в Токио российским спортсменам не стоит обращать внимание на негативные высказывания и критику, сообщает ТАСС.

По его словам, россиянам «нужно получать медали и предпочтительно - золотые».

«Медалисты - они вне критики», - резюмировал представитель Кремля, добавив, что Россия поддерживает своих спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль в заплыве на 200 метров на спине. Американец Райан Мерфи, ставший вторым, заявил, что «не уверен абсолютно в честности этого заплыва», передаёт Ura.ru.

Позже россиянин рассказал, что спортсмен из США извинился и объяснил, что имел ввиду проблему допинга в целом, сообщает RT.

