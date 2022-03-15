Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС
Португалец Витор Перейра ушел с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщили в пресс-службе союза, контракт с Перейра расторгнут по соглашению сторон. На эту должность временно назначен замглавы департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев.
Ранее стало известно, что апелляция Российского футбольного союза (РФС) на отстранение футбольных клубов и сборных России от международных соревнований отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В Белоруссии сняли запрет на вывоз кислорода из страны
- ЕС ввел четвертый пакет персональных санкций против РФ
- ЕС запретил экспорт черной икры в РФ
- Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС
- В «Яндексе» назвали слухами продажу сервисов «Новости» и «Дзен»
- В МВФ назвали конфликт на Украине серьезным ударом по мировой экономике
- Жанна Агалакова уволилась с Первого канала
- СМИ: «Яндекс» намерен продать «Новости» и «Дзен»
- ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч долларов
- В МИД заявили, что выход из Совета Европы никак не отразится на россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru