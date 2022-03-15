Перейра ушел с поста главы департамента судейства РФС

Португалец Витор Перейра ушел с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщили в пресс-службе союза, контракт с Перейра расторгнут по соглашению сторон. На эту должность временно назначен замглавы департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев.

Ранее стало известно, что апелляция Российского футбольного союза (РФС) на отстранение футбольных клубов и сборных России от международных соревнований отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).





