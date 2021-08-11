«Это надолго!» С Месси ПСЖ превратится в «Барселону»
Французский клуб будет постоянно выигрывать местный чемпионат и Лигу чемпионов, если сохранит звездное нападение, считает Дмитрий Булыкин.
Лионель Месси пришел в ПСЖ дольше, чем на два сезона, заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее аргентинец подписал с французским клубом контракт, рассчитанный на два сезона. В соглашении оговорена опция продления на еще один год.
«И учитывая амбиции клуба, и учитывая амбиции Месси, я думаю, он там не на пару лет. Месси в ПСЖ - это надолго!» - уверен эксперт.
Булыкин предрек французскому клубу большое количество выигранных трофеев, если ПСЖ удастся сохранить еще одну звезду клуба – Килиана Мбаппе, который ранее заявлял о намерении уйти в другую команду.
«Удастся ли удержать Мбаппе, зависит от финансового фейр-плей. Потому что есть строгие правила, по которым клубы не могут тратить больше, чем заработали. Из-за этого даже «Барселона» не смогла подписать Лионеля Месси. Поэтому все эти серьезные правила должны соблюдаться. Если они будут соблюдаться, я думаю, что ПСЖ сможет стать новой «Барселоной» или «Реалом» - клубом, который будет постоянно выигрывать Лигу Чемпионов и свой чемпионат», - считает он.
Собеседник "Радиоточки НСН" не сомневается, что даже, несмотря на присутствие в атаке французского клуба Мбаппе и Неймара, Месси будет главной звездой ПСЖ.
«Естественно, это обладатель шести «Золотых мячей». Он будет на первых ролях. А дальше все будет зависеть от молодежи - как она будет себя проявлять», - отметил Булыкин.
Месси перешел в клуб французской Лиги 1, которая не входит в топ-3 мировых. Булыкин оценил, каково будет аргентинцу играть в таких условиях.
«Будет скучновато, но, я думаю, будет сделан прицел на трофей Лиги чемпионов, это будет для них основным турниром, хотя и в самом чемпионате придется поднапрячься», - отметил Булыкин.
34-летний Лионель Месси официально стал игроком Пари Сен-Жермен накануне. В команде он взял 30 номер – такой же, как на заре карьеры в Барселоне.
Сам Месси уже заявил, что клуб соответствует его футбольным амбициям. Форвард также сказал, что рад начать новую страницу карьеры с ПСЖ, отметив талантливый коллектив и тренерский штаб команды.
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