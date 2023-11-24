Овечкин заявил, что спас НХЛ

По его словам, они являются «лучшим, что случалось с лигой».

«Мы спасли лигу... Уже пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички... Но эти новые ребята должны прийти и доказать, что я ошибаюсь», - указал российский хоккеист.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что в сезоне 2023/2024 Овечкин сможет забить 30 голов, сообщает RT.

