Овечкин заявил, что спас НХЛ

Выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, спасли Национальную хоккейную лигу (НХЛ), сообщает РИА Новости.

Овечкин забросил 825-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

По его словам, они являются «лучшим, что случалось с лигой».

«Мы спасли лигу... Уже пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички... Но эти новые ребята должны прийти и доказать, что я ошибаюсь», - указал российский хоккеист.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что в сезоне 2023/2024 Овечкин сможет забить 30 голов, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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