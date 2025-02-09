Овечкин поднялся на 11-е место в в списке лучших бомбардиров НХЛ

В воскресенье, 9 февраля, в матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Ютой" Овечкин отметился голевой передачей. Это позволило ему подняться на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов с 1591 очком (879 голов и 712 результативных передач). Он сыграл в 1465 матчах.

По количеству набранных очков Овечкин обогнал Фила Эспозито (1590 очков в 1282 матчах). Рекордсмен НХЛ - канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах).



Ранее Овечкин заявил, что ему приятна похвала от президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

