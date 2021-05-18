Овечкин вышел на третье место среди форвардов по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами и набрал в свою копилку 134-очко в плей-офф НХЛ за всю карьеру.

В результате форвард вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги среди левых нападающих по количеству набранных очков. Овечкин также обошел форварда Эсы Тикканена, набравшего в 186 матчах на два очка меньше - 132, пишет «Газета.ру».

Александр Овечкин получил травму

Однако передача Овечкина не спасла «Кэпиталз» от поражения «Бостону Брюинз». Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Александр Овечкин выступает за столичный «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НХЛАлександр Овечкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры