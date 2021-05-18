Овечкин вышел на третье место среди форвардов по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами и набрал в свою копилку 134-очко в плей-офф НХЛ за всю карьеру.

В результате форвард вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги среди левых нападающих по количеству набранных очков. Овечкин также обошел форварда Эсы Тикканена, набравшего в 186 матчах на два очка меньше - 132, пишет «Газета.ру».