Овечкин вышел на третье место среди форвардов по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами и набрал в свою копилку 134-очко в плей-офф НХЛ за всю карьеру.
В результате форвард вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги среди левых нападающих по количеству набранных очков. Овечкин также обошел форварда Эсы Тикканена, набравшего в 186 матчах на два очка меньше - 132, пишет «Газета.ру».
Однако передача Овечкина не спасла «Кэпиталз» от поражения «Бостону Брюинз». Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.
Александр Овечкин выступает за столичный «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.
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