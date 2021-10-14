Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА Новости.
Встреча в Вашингтоне завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1. Шайбы забили Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Также дублем отметился российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.
Благодаря этим голам российский хоккеист вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги. Теперь в его активе 732 заброшенные шайбы.
Овечкин заявил, что свой последний матч хотел бы сыграть за московское «Динамо».
По его словам, будет правильно завершить карьеру в составе клуба, с которого всё начиналось.
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