Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

Встреча в Вашингтоне завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1. Шайбы забили Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Также дублем отметился российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Благодаря этим голам российский хоккеист вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги. Теперь в его активе 732 заброшенные шайбы.

Овечкин заявил, что свой последний матч хотел бы сыграть за московское «Динамо».

По его словам, будет правильно завершить карьеру в составе клуба, с которого всё начиналось.

