Овечкин объяснил низкую результативность в текущем сезоне НХЛ

Овечкин заявил, что количество заброшенных шайб зависит только от него, и хоккеисту следует лучше стараться для того, чтобы конвертировать свои голевые попытки на табло.

«Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», - отметил спортсмен.

На сегодняшний день Овечкин идет вторым в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки (894 шайбы) на 63 гола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

