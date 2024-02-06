Овечкин объяснил низкую результативность в текущем сезоне НХЛ
6 февраля 202413:38
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил низкую результативность в текущем сезоне НХЛ. Его слова опубликовал официальный сайт лиги.
Овечкин заявил, что количество заброшенных шайб зависит только от него, и хоккеисту следует лучше стараться для того, чтобы конвертировать свои голевые попытки на табло.
«Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», - отметил спортсмен.
На сегодняшний день Овечкин идет вторым в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки (894 шайбы) на 63 гола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru