Овечкин объяснил низкую результативность в текущем сезоне НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил низкую результативность в текущем сезоне НХЛ. Его слова опубликовал официальный сайт лиги.

НХЛ объявила о проведении турнира без участия сборной России

Овечкин заявил, что количество заброшенных шайб зависит только от него, и хоккеисту следует лучше стараться для того, чтобы конвертировать свои голевые попытки на табло.

«Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», - отметил спортсмен.

На сегодняшний день Овечкин идет вторым в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он отстает от Уэйна Гретцки (894 шайбы) на 63 гола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НХЛХоккейАлександр Овечкин

Горячие новости

Все новости

партнеры