НХЛ объявила о проведении турнира без участия сборной России

Организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ) турнир пройдет в США и Канаде без участия России.

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В соревнованиях примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Турнир запланирован на февраль 2025 года. .

Матчи пройдут по правилам НХЛ. При этом организаторы решили использовать систему начисления очков Международной федерации хоккея (IIHF).

В финальном матче исключили серию буллитов. Команды будут играть овертайм до первой заброшенной шайбы.

Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал самым результативным российским голкипером в истории лиги, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Шеметов
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