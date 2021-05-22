Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
22 мая 202119:00
Сборная России разгромила национальную команду Великобритании со счетом 7:1. Эта победа стала второй подряд на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, сообщает Lenta.ru.
Авторами победных голов в российской сборной стали игроки: Андрей Кузьменко, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов (дубль), Павел Корнаухов и Антон Слепышев.
Напомним, предыдущий матч россиян с чехами завершилась со счетом 4:3.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
- Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
- Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым
- В «Роскосмосе» спрогнозировали появление российского аналога SpaceX
- Греф пообещал россиянам переобучение после потери работы из-за роботизации
- СМИ: Двум военным летчикам пришлось катапультироваться на крымском аэродроме
- Ростуризм запускает программу кешбэка для детских лагерей
- Кириенко: Марафон «Новое знание» станет традиционным
- В Великом Новгороде задержана оппозиционный депутат Галямина
- Курс на сближение. Эксперты поспорили о желании Москвы дружить с Брюсселем
22 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru