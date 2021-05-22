Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила национальную команду Великобритании со счетом 7:1. Эта победа стала второй подряд на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, сообщает Lenta.ru.

Авторами победных голов в российской сборной стали игроки: Андрей Кузьменко, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов (дубль), Павел Корнаухов и Антон Слепышев.

Напомним, предыдущий матч россиян с чехами завершилась со счетом 4:3.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РигаЧемпионат МираСборная России По ХоккеюХоккей
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