Овечкин не оставил без внимания драку после атаки на вратаря своей команды
Российский хоккеист Александр Овечкин стал участником потасовки, которая случилась во время игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Газета.ru».
Вместе со спортсменом в стычке участвовал и его одноклубник Евгений Кузнецов. Драка возникла после того, как нападающий «Бостон Брюинз» Кертис Лазар атаковал голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Илью Самсонова. В потасовке участвовали представители обеих команд.
Матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал для Овечкина и Кузнецова первым.
Овечкин отметился двумя голевыми передачами и набрал в свою копилку 134-очко в плей-офф НХЛ за всю карьеру.
В результате форвард вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги среди левых нападающих по количеству набранных очков.
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