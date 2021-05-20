Овечкин не оставил без внимания драку после атаки на вратаря своей команды

Российский хоккеист Александр Овечкин стал участником потасовки, которая случилась во время игры «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостон Брюинз» в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Газета.ru».

Александр Овечкин получил травму

Вместе со спортсменом в стычке участвовал и его одноклубник Евгений Кузнецов. Драка возникла после того, как нападающий «Бостон Брюинз» Кертис Лазар атаковал голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Илью Самсонова. В потасовке участвовали представители обеих команд.

Матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал для Овечкина и Кузнецова первым.

Овечкин отметился двумя голевыми передачами и набрал в свою копилку 134-очко в плей-офф НХЛ за всю карьеру.

В результате форвард вышел на чистое третье место в истории Национальной хоккейной лиги среди левых нападающих по количеству набранных очков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ХоккейАлександр Овечкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры