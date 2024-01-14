Овечкин из-за травмы пропустит второй матч НХЛ подряд

В воскресенье, 14 января, команда Овечкина сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский хоккеист не сможет выйти на лед из-за «травмы нижней части тела».

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что форвард получил травму 7 января.

В декабре 2023 года Овечкин установил новый личный антирекорд, не поразив ворота в 11 матчах подряд. В последний раз нападающий не забивал в 10 матчах в 2017 году, отмечает «Радиоточка НСН».

