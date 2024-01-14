Овечкин из-за травмы пропустит второй матч НХЛ подряд
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкин второй раз подряд пропустит игру из-за травмы. Об этом пишет The Hockey News.
В воскресенье, 14 января, команда Овечкина сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский хоккеист не сможет выйти на лед из-за «травмы нижней части тела».
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что форвард получил травму 7 января.
В декабре 2023 года Овечкин установил новый личный антирекорд, не поразив ворота в 11 матчах подряд. В последний раз нападающий не забивал в 10 матчах в 2017 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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